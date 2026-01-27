Madeira quer ser referência europeia na inovação portuária

A Madeira tem a ambição e a determinação de fazer parte da solução para construção de infraestruturas energéticas mais eficientes e mais sustentáveis, apesar da pequena dimensão do Porto do Funchal e da condição ultraperiférica da Região. Isso mesmo foi assumido por Paula Cabaço, esta manhã.

A presidente da APRAM participou, na gare marítima da Madeira, na assembleia-geral do SHIFT2DC, um projecto financiado pelo programa Horizon Europe que reúne 33 parceiros de 10 países, sob a coordenação do INESC, dedicado à modernização das infraestruturas energéticas através da utilização de corrente contínua (CC). Uma tecnologia que permite aumentar a eficiência e reduzir o impacto ambiental.

A responsável da APRAM, empresa tutelada pela Secretaria Regional da Economia, reforçou que o projecto representa uma oportunidade estratégica para modernizar as infraestruturas portuárias, melhorar a eficiência energética e posicionar os Portos da Madeira como referência na transição energética, com impacto direto na competitividade, sustentabilidade e qualidade do serviço.

Por outro lado, Paula Cabaço apontou que a Madeira oferece condições únicas para funcionar como ecossistema de teste de soluções tecnológicas sustentáveis, com aplicação no sector portuário, na logística e nos transportes, afirmando que o projecto demonstra que “inovação, sustentabilidade e excelência podem caminhar lado a lado”.

Segundo explica nota à imprensa, o demonstrador português do SHIFT2DC está instalado no Porto do Funchal, onde se estuda a aplicação da corrente contínua em ambiente portuário, uma área estratégica tendo em conta os desafios da electrificação das infraestruturas e da preparação para soluções como o shore power, fundamentais para reduzir emissões e cumprir as metas europeias de descarbonização.

Com um investimento total de 11 milhões de euros, o projecto desenvolve e valida soluções inovadoras para redes de média e baixa tensão, avaliando o seu desempenho, impacto ambiental e benefícios a longo prazo. "Em conjunto, estas iniciativas permitirão aumentar a eficiência dos sistemas eléctricos, reduzir custos energéticos e reforçar a sustentabilidade ambiental", dá conta a mesma nota.

“Através deste projecto estamos, em conjunto com os nossos parceiros europeus, a contribuir para a produção de conhecimento altamente especializado ao mesmo tempo que testamos no Porto do Funchal estas novas alternativas energéticas com a perspectiva de que venham a ser aplicadas na nossa realidade", assume Paula Cabaço.