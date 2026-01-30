Filme madeirense no 'cartaz' Festival Internacional de Buenos Aires

A curta-metragem documental "Echoes of the Past" foi "oficialmente selecionada para o Buenos Aires International Film Festival (BUEIFF), assinalando mais um marco no percurso internacional do filme e reforçando a crescente visibilidade da Ilha da Madeira como um território fértil para o cinema contemporâneo", anuncia uma comunicação de Ava Ferrera Films.

"Realizado e produzido pela cineasta madeirense Ava Ferrera, 'Echoes of the Past' soma até ao momento nove nomeações internacionais e cinco prémios atribuídos em festivais de cinema por todo o mundo, incluindo quatro distinções de Melhor Curta-Metragem Documental e um prémio de Melhor Documentário", recorda, num "percurso consistente" que "reflecte um reconhecimento continuado por parte de júris e programadores em diversos contextos culturais e geográficos", acredita.

No caso da selecção da 'curta' para o BUEIFF passa a representar "a décima distinção internacional do filme, consolidando a sua ressonância junto de programadores e públicos fora do espaço europeu", sendo que o evento, realizado em Buenos Aires, Argentina, "apresenta obras oriundas de mais de 100 países, afirmando-se como uma plataforma dedicada à diversidade e às vozes independentes do cinema mundial", destaca.

Sobre o filme, foi "rodado e desenvolvido na Ilha da Madeira" e "propõe uma reflexão íntima sobre memória, território e herança cultural, articulando uma abordagem pessoal com uma leitura mais ampla do passado coletivo. A recepção internacional do filme sublinha a capacidade de narrativas profundamente enraizadas no lugar de origem alcançarem uma dimensão universal", acredita.

"Paralelamente ao seu trabalho documental", frisa, "Ava Ferrera encontra-se atualmente a desenvolver três curtas-metragens de ficção com produção prevista para 2026 — 'Moth', 'The Last Sacrament' e 'The Crimson Palm'", que já noticiámos anteriormente.

"Estes projetos, que atravessam o drama psicológico, o horror e o thriller, foram concebidos como obras distintas e complementares, evidenciando a versatilidade da Ilha da Madeira enquanto cenário cinematográfico, apto a acolher narrativas intensas e de forte identidade autoral, pensadas para circulação internacional", explica a autora.

Acresce dizer que a edição do Buenos Aires International Film Festival que integra "Echoes of the Past" no seu programa oficial decorre ao longo da presente temporada, com eventuais distinções a serem anunciadas posteriormente, no âmbito do calendário do festival.