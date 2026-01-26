Padel internacional 'invade' a Madeira em Fevereiro

O FIP Bronze Madeira e Open Quinta do Padel reforçam a afirmação da Madeira no panorama nacional e internacional do Padel já no próximo mês de Fevereiro.

Entre os dias 4 e 8 de Fevereiro, a 'Peróla do Atlântico' tem as honras de receber pela primeira vez na sua história um torneio internacional, denominado por FIP Bronze Madeira, uma competição integrada no calendário oficial da Federação Internacional de Padel (FIP), e sob organização da Quinta do Padel.

"Este evento reveste-se de especial relevância para a Região, tratando-se da competição de padel mais importante alguma vez realizada na Madeira, e uma das provas de maior impacto já organizadas na ilha no contexto dos desportos de raquetes. A presença do circuito internacional FIP na Madeira representa um marco no desenvolvimento e projeção da modalidade, colocando a Região no mapa mundial do padel", adianta a organização em comunicado enviado à imprensa.

O FIP Bronze Madeira contará com a participação de atletas provenientes de 13 países, reunindo um quadro competitivo de elevado nível. Estarão igualmente presentes 22 atletas da seleção nacional portuguesa, reforçando a importância da prova no panorama desportivo nacional.

Entre os principais destaques encontram-se o italiano Simone Cremona, actual n.º 94 do ranking mundial, a espanhola Ariadna Cañellas Rodero, n.º 68 do ranking mundial, bem como o número 1 nacional, Afonso Fazendeiro.

Em paralelo com a competição internacional, realizar-se-á o Open Quinta do Padel, prova integrada no calendário da Federação Portuguesa de Padel (FPP), que decorrerá exclusivamente de sexta-feira a domingo. Esta competição contará com a participação de cerca de 40 duplas continentais, às quais se juntarão as duplas madeirenses que se inscreverem, distribuídas pelos vários níveis competitivos.

"O Open Quinta do Padel assume-se como uma oportunidade única para os atletas e praticantes de padel da Região se colocarem à prova, proporcionando novas experiências competitivas, novos desafios e contacto direto com o ambiente de um grande evento internacional, contribuindo para o crescimento e dinamização da modalidade na Madeira", refere ainda a nota de imprensa.

De referir que a competição internacional terá início com as qualificações nos dias 4 e 5 de fevereiro, decorrendo o quadro principal na sexta-feira, sábado e domingo. As finais do FIP Bronze Madeira, estão previstas entre as 15h00 as 19h00 do último dia, será imediatamente seguida da cerimónia de entrega de prémios.

Estrelas madeirenses figuram no cartaz da prova internacional

Henrique Brazão e Martim Solano, dois jovens madeirenses que têm se afirmado no padel nacional são o rosto do cartaz do evento inédito a ter lugar na Madeira, o FIB Bronze Madeira. Inclusive os dois jogadores marcam presença na lista de inscritos, onde integram a lista de atletas que irão competir na primeira fase da prova, o 'qualifying.