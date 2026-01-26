Acordos internacionais são importantes para políticas de sucesso

Rubina Leal salientou, hoje, a importância de a Madeira ter sido escolhida para acolher a reunião da Comissão da Energia, do Ambiente e da Água dos Países Euro Mediterrâneos, que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira. A presidente da ALRAM aponta que os temas do clima, energia e água são fundamentais e este encontro pode traduzir-se em sugestões para as políticas públicas nessas áreas.

A presidente da Assembleia considera ser fundamental que a Europa faça um esforço na questão da sustentabilidade, das energias renováveis e da água. Aliás, no caso concreto da água, evoca como exemplo o Porto Santo, que conseguiu potencializar a água do mar, transformando-a em água potável. A cooperação internacional reveste-se de especial importância para que as políticas tenham sucesso.

Questiona se os outros países estão receptivos a esses acordos internacionais, Rubina Leal aponta que a comissão serve para tentar esse nível de cooperação e alargá-la a todos aqueles que estão na zona marítima.

“Temos uma posição geoestratégica fundamental, mas somos muito mais do que isso”, assume a presidente da ALRAM, dando conta do exemplo das levadas e da gestão dos recursos. Também no que diz respeito à questão energética existem bons indicadores, até porque aquando do apagão na Península Ibérica, no ano passado, a Região continuam com energia.