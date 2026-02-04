'Oncologia Pediátrica: Saberes e Trajetos de Esperança' assinala efeméride

O Município do Funchal promoveu, hoje, uma iniciativa dedicada à oncologia pediátrica, integrada na comemorações do Dia Mundial da Luta Contra o Cancro.

O encontro, subordinado ao tema 'Oncologia Pediátrica: Saberes e Trajetos de Esperança', decorreu, na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, tendo a sessão de abertura sido presidida pela vereadora e presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal.

Esta iniciativa reuniu profissionais de diferentes áreas da saúde e da intervenção social, com o objectivo de debater os desafios clínicos, psicológicos e sociais associados à doença oncológica em idade pediátrica, bem como os percursos de acompanhamento e apoio às crianças e às suas famílias.

O programa incluiu um momento de testemunhos, subordinado ao tema 'Experiência Oncológica na 1.ª Pessoa', proporcionando um espaço de partilha de vivências reais e reforçando a dimensão humana do evento.

Este encontro resultou de uma parceria entre o Município do Funchal, o SESARAM e a ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, reforçando o compromisso conjunto com a promoção da saúde, a humanização dos cuidados e a sensibilização da comunidade para a realidade do cancro pediátrico.