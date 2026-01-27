Minecraft Educativo assinala os 75 anos dos Salesianos no Funchal

Os 75 anos da presença salesiana no Funchal estão a ser celebrados de forma criativa pelos mais novos. Os alunos do 9.º ano, em articulação com os Departamentos de Ciências Humanas e Sociais (História) e o de Ciências Exatas e Naturais (Tecnologias da Informação e Comunicação -TIC ), desenvolveram um projecto educativo inovador utilizando a plataforma Minecraft Education Edition.

De acordo com nota enviada à imprensa, a actividade consistiu na elaboração de cartazes informativos e na criação de um jogo educativo que recria o Colégio Salesiano do Funchal, "destacando o seu ambiente e os valores salesianos que marcaram gerações de alunos".

"Esta iniciativa alia história, tecnologia e educação em valores, promovendo uma aprendizagem activa e significativa, valorizando a identidade e o percurso dos Salesianos ao longo destes anos", indica a escola.

O jogo criado através da plataforma Minecraft Educacional tem como cenário a escola Salesianos do Funchal, na qual os alunos "tinham de destacar a história e a evolução dos edifícios, o ambiente e os valores salesianos".