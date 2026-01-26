Funchal assinala aposta na sustentabilidade

O Funchal assinalou, hoje, o Dia Mundial da Educação Ambiental com o hastear da sua 10.ª Bandeira Verde ECOXXI, galardão que enfatiza a aposta do município na sustentabilidade, o único da Região com tal distinção.

Numa cerimónia simbólica realizada esta tarde nos Paços do Concelho, onde marcou presença o presidente da Câmara, Jorge Carvalho, foi apontado que essa distinção foi atribuída após a avaliação do Programa ECOXXI, reflectindo uma pontuação de 73,8%, valor que, de acordo com a autarquia, "coloca a capital madeirense na vanguarda das políticas de sustentabilidade a nível nacional".

Para o executivo municipal, este décimo galardão funciona como uma ferramenta de monitorização essencial. O índice alcançado "atesta que as políticas implementadas estão alinhadas com os objectivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, garantindo um retrato fiel de um Funchal que se quer cada vez mais resiliente e verde".