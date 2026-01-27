Lar de Idosos do Porto da Cruz assinala 12 anos

O Lar de Idosos do Porto da Cruz celebrou, esta terça-feira, 12 anos de existência. A comemoração, promovida pela Causa Social que gere esta resposta, juntou utentes, famílias, colaboradores e várias entidades, num convívio marcado pelo reconhecimento do caminho feito e pela confiança no futuro.

A sessão contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, e da presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Nivalda Gonçalves, assim como da directora técnica do Lar, que foi a anfitriã deste dia de aniversário, Isabel Moura, e da presidente da Assembleia Geral da Causa Social, Dolores Quintal, que acompanhou a celebração.

Na ocasião, segundo nota enviada, houve espaço para uma palavra essencial: a de agradecimento a todos os colaboradores. "É no trabalho diário, tantas vezes discreto, exigente e emocionalmente intenso, que se constrói a qualidade do cuidado e o bem-estar de cada utente."

Durante a celebração, Paula Margarido sublinhou o percurso da instituição, afirmando que “mostra que é possível conciliar qualidade técnica, gestão responsável e, acima de tudo, verdadeiro cuidado com as pessoas”.

Com duas Estruturas Residenciais para Idosos (Lar de Idosos do Porto da Cruz e Lar de Idosos do Porto da Cruz 2), a instituição disponibiliza 46 vagas, às quais se associa a valência de Centro de Dia, com capacidade para 20 pessoas, uma resposta próxima, diversificada e articulada com a rede social.

“Trata-se de uma resposta diversificada e articulada, integrada na rede social, com vagas geridas pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, garantindo equidade no acesso e acompanhamento técnico permanente”, afirmou a governante.

Estiveram ainda presentes, o vice-presidente da Câmara Municipal de Machico, Alberto Olim, o presidente da Junta de Freguesia do Porto da Cruz, João Paulo Mendes, e o presidente da Associação Flores de Maio, Virgílio Caldeira.