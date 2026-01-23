Funchal assinala o Dia Mundial do Cancro com sessão dedicada à Oncologia Pediátrica

O Município do Funchal promove dentro de cerca de duas semanas, mais precisamente a 4 de Fevereiro, Dia Mundial do Cancro, uma iniciativa dedicada à Oncologia Pediátrica. "O encontro, subordinado ao tema 'Oncologia Pediátrica: Saberes e Trajetos de Esperança', terá lugar na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, com início marcado para as 15 horas", informa a autarquia.

Assim, fique sabendo que "a sessão de abertura contará com a intervenção da vereadora e presidente do Conselho Municipal de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal, Helena Leal", numa iniciativa que "reunirá profissionais de diferentes áreas da saúde e da intervenção social, com o objetivo de debater os desafios clínicos, psicológicos e sociais associados à doença oncológica em idade pediátrica, bem como os percursos de acompanhamento e apoio às crianças e às suas famílias", explica.

Paula Ornelas, médica, Rita Caldeira, assistente social, Teresa Nóbrega, psicóloga, e Rafaela Silva, enfermeira, vão fazer parte da mesa redonda, moderada por Paulo Milheiro, colaborador da CMF.

O programa inclui, ainda, "um momento de testemunhos, subordinado ao tema 'Experiência Oncológica na 1.ª Pessoa', proporcionando um espaço de partilha de vivências reais e reforçando a dimensão humana do evento", revela.

A iniciativa é o resultado de uma parceria entre o Município do Funchal, o SESARAM e a ACREDITAR - Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro e vem reforçar "o compromisso conjunto com a promoção da saúde, a humanização dos cuidados e a sensibilização da comunidade para a realidade do cancro pediátrico", conclui o 'convite'.