Noah Madsen ainda tem mais para dar ao Marítimo

Noah Madsen voltou a estar em destaque na Liga Portugal 2 Meu Super e foi eleito o Defesa do Mês de dezembro, prémio que recebeu pela segunda vez consecutiva.

“Sinto que estou num bom nível, mas ainda tenho mais para dar”, começou por dizer o defesa verde-rubro após ter recebido a distinção no passado fim-de-semana.

Apesar de receber o troféu individual com orgulho, o dinamarquês fez questão de destacar o momento coletivo da equipa do Marítimo: “Este prémio só chega a mim porque a equipa está muito bem. Ganhamos os jogos e temos um grupo muito forte.”

De referir, tal como já tinhamos noticiado anteriormente, o central do Marítimo, de 24 anos, terminou a votação dos treinadores empatado no primeiro lugar com Anthony (Académico de Viseu), ambos com 15,56% dos votos, mas beneficiou de menor tempo de utilização, com Dylan (Lusitânia de Lourosa) a fechar o pódio, reunindo 14,07% das preferências.