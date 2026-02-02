Barragens com água para dar e vender

Bom dia. O tema das chuvas e dos temporais que têm assolado Portugal neste inverno continua a render manchetes e chamadas de primeira página nos jornais nacionais, nomeadamente os diários, como é o caso de hoje, em que uma das primeiras páginas garante que a libertação de água das barragens feita até ao momento dava para abastecer a capital portuguesa durante três anos. A resposta do Governo às críticas foi anunciar dinheiro para os estragos e o futebol também são tema em destaque.

No Diário de Notícias:

- "Calamidade 'Kristin'. Reportagem. 'O estado é capaz de ajudar alguma coisa, mas deve ser só aos ricos"

- "Ana Abrunhosa. 'A ideia de que o Governo tem de vir a correr nem sempre faz muito sentido'"

- "Comunicação. 'As pessoas não sabem como reagir a um Aviso Vermelho'"

- "As medidas do Governo. Apoios de 2,5 mil milhões de euros. Exército reforça presença no terreno"

- "Proibição de telemóveis nas escolas fez reduzir 'bullying'"

- "Presidenciais. Seguro contra a desmobilização eleitoral, Ventura 'contra tudo e contra todos'"

- "Médio Oriente. Irão ameaça com guerra regional mas quer negociar com os EUA"

- "Venezuela. O que mudou um mês após a queda de Maduro"

- "Reserva Federal. Kevin Warsh, próximo líder da Fed, agrada a Trump nos juros, mas está isolado"

- "Brasil. Presos do 'Mensalão' , Ciro Gomes e carrascos de Dilma nas eleições"

- "Europeu de Futsal. Pany Varela: 'Estamos cá para contrariar a irreverência francesa'"

- "Centro de Arte Moderna. Benjamim Weil:'A missão principal da coleção é estar fora, não ficar aqui'"

No Correio da Manhã:

- "Filha da atriz Delfina Cruz. Atraída para a morte e enterrada na areia"

- "Videovigilância apanha homicida de Maria Custódia Amaral"

- "Novo alerta da proteção civil. Apoio até 10 mil euros para reconstruir casas"

- "Tondela 0 Benfica 0. Benfica mais longe do título"

- "Sporting 2 Nacional 1. Suárez mantém sonho do 'tri'"

- "Casa Pia-FC Porto. 'Foco no próximo jogo', sem pensar no clássico, diz Farioli"

- "Presidenciais. 1,5 milhões de eleitores nos concelhos da tempestade"

- "Caçados 134. Mais de 6 mil ataques de carteiristas"

- "1226 óbitos a mais. Mortalidade dispara em janeiro"

- "Leilão. Estado põe à venda casa de 8 milhões"

- "Bolsonaro e Lula nos 'ficheiros Epstein'"

No Público:

- "Barragens libertam água que equivale ao consumo de Lisboa em três anos"

- "Tempestade. Depois do vento, Soure teme cheias: 'Vamos precisar de um milagre'"

- "Governo anuncia 2500 milhões em apoios e 'taskforce' para reconstrução"

- "Situação de calamidade prolongada até dia 8"

- "Presidenciais. Seguro pede mais votos para 'legitimidade reforçada'"

- "Empresas. Têxtil, vestuário e calçado criticam acordo com a Índia"

- "Pedro Fernández. Médico e preso político luso-venezuelano"

- "Saúde. Donald Trump está bem? A pergunta que é feita dentro e fora dos EUA"

- "Ténis. Carlos Alcaraz, o mais jovem de sempre a conquistar quatro majors"

- "Futebol. Sporting com triunfo no último minuto foge ainda mais ao Benfica, que empata"

No Jornal de Notícias:

- "Apoio de dez mil euros para quem ficou com a casa destruída pela tempestade"

- "Reportagem. Chuva intensa deixa Águeda em sobressalto"

- "Vila Nova de Gaia. Moradores de Vila d'Este criticam falta de estacionamento"

- "Sondagem. Um quarto dos apoiantes de Cotrim vota em branco"

- "Lisboa. Fingiam ser enfermeiras para furtar idosos"

- "Entrevista. António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros. 'Se o Governo quiser, pode ter o comando nacional de bombeiros já este mês'"

- "Tondela 0 -- Benfica 0. Sporting 2 -- Nacional 1. Queda e Euforia"

No Negócios:

- "Venda de casas quadruplica receita de IMT nunca década"

- "Conversa capital. Luís Gomes. 'Nada do que se sabe' da Galp 'põe em causa interesse nacional'"

- "Investidor privado. Ouro está cada vez mais caro. Ainda vale a pena comprar?"

- "Contratos de 36 mil milhões na China travam linha Violeta. Investigação de Bruxelas ao concurso do metro ligeiro Loures-Odivelas apurou três indícios de subvenções estrangeiras"

- "Depressão Kristin. Governo avança com medidas que valem 2,5 mil milhões"

- "Bolsas. Janeiro positivo quase coloca adágio imune à geopolítica"

- "Conjuntura. Economia terminou 2025 a depender mais do exterior"

No O Jornal Económico:

- "Governo responde à calamidade e às críticas com 2,5 mil milhões"

- "Empresários confiam que 2026 será melhor que o ano passado"

- "Quem é Kevin Warsh, escolha de Donald Trump para presidir à Fed"

- "Ana Botín: 'Isabel Guerreiro é uma líder com provas dadas'"

- "Mercados. Quedas da SAP e da Microsoft semeiam dúvida entre investidores"

- "Hospitais privados. Colaboração com público é essencial para combater a crise"

- "Clubes portugueses já conquistaram 145 milhões na UEFA"

- "Emerald Resources e LVC Global Holdings criam player mundial"

No Record:

- "Sporting 2 Nacional 1. Descontos à Suárez. Colombiano volta a salvar leão com golaço de calcanhar aos 90'+6"

- "Tondela 0-0 Benfica. Águia bate na muralha. Festival de desperdício depois do milagre da Champions"

- "Casa Pia-FC Porto. Farioli liga o despertador. Treinador quer equipa alerta mesmo com redução de jogos.'Quando se baixa o ritmo a adrenalina também pode baixar'"

- "Fofana já chegou ao Porto. Eustáquio a caminho da MLS"

- "Europeu de Futsal. Portugal 8 Bélgica 2. Belgas feitos num oito. França é o adversário das meias-finais"

No O Jogo:

- "Sporting 2 -- Nacional 1. Toque de Midas. Leões volta a garantir vitória com golo de Luis Suárez nos minutos finais"

- "Capitão ficou de fora. Hjulmand desagradado com proposta do Atlético de Madrid recusada"

- "Rui Borges. 'Jogará na quinta-feira contra o Aves SAD e será titular'"

- "Alisson no Nápoles é negócio fechado. Matheus Reis de saída para o CSKA de Moscovo"

- "Tondela 0 -- Benfica 0. Caiu na real"

- "Mourinho. 'A cinco ou a 50 pontos, não muda a responsabilidade'"

- "Casa Pia- FC Porto. Farioli quer equipa intensa apesar do alívio no calendário. 'No papel, um jogo por semana parece bom'"

- "Fofana chegou ontem"

- "Gil Vicente 5 -- Famalicão 0"

- "Futsal. Goleada aproxima sonho"

E no A Bola:

- "Eficácia cava distâncias. Tondela 0 -- Benfica 0. Sporting 2 -- Nacional 1."

- "FC Porto. Fofana já está no Porto"

- "Liga Portugal. 20ª jornada. Casa Pia -- FC Porto. 'Todos falam do clássico, mas há o Casa Pia...'. Francesco Farioli"

- "Internacional. Ronaldo recusa jogar em protesto. Nuno Mendes dá vitória ao PSG. Bellingham não defronta Benfica"

- "Europeu de futsal. Seleção nas meias-finais. Portugal 8 -- Bélgica 2"