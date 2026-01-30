Ainda se lembra da ‘velhinha’ zona do Almirante Reis?

Foi no ano de 2000 que se anunciavam mudanças na zona do Almirante Reis, no Funchal. A construção de um auto-silo era a principal novidade, mas as mudanças não se ficavam por aí.

A 30 de Janeiro de 2000, o DIÁRIO anunciava um investimento a rondar os sete milhões de contos para essa mesma zona, num projecto que deveria estar concluído em dois anos. A maior fatia do montante investido iria surgir através do sector privado.

A Câmara Municipal do Funchal iria então investir cerca de 500 mil contos na construção de um amplo jardim, bem como reestruturação de alguns edifícios, criando um novo ‘cartaz’ para aquela zona. Além disso estava prevista uma estação de teleférico, um café e parque infantil.

Curiosamente, o projecto inicial contava com uma zona relvada, com montes que poderiam chegar aos 4,5 metros de altura.

Entretanto, já tinha sido concessionado à Somague um auto-silo com capacidade para 600 viaturas, no local onde, na altura, funcionava uma creche.

Estava igualmente previsto o prolongamento da promenade até à zona da Barreirinha, uma obra que deveria estar concluída a curto prazo. O calhau de São Tiago seria igualmente dotado de melhores condições.