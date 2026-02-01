Marítimo alcança empate em Santa Maria da Feira com 9 jogadores

O Marítimo empatou, esta tarde, por 1-1, na casa do Feirense, em partida da 20.ª jornada da II Liga.

A primeira parte foi disputada a bom ritmo, com muita intensidade e equilíbrio. As duas equipas procuraram chegar ao golo e criaram oportunidades claras, mas acabaram por esbarrar em excelentes intervenções dos guarda-redes.

No segundo tempo, o Feirense passou a rondar muito mais a baliza maritimista e o golo acabou por surgiu, aos 73 minutos, por intermédio de Leandro, que apareceu no sítio certo e de rompante, para finalizar de cabeça.

A partir daí, os contratempos sucederam-se para os madeirenses, com as expulsões de Noah Madsen e Romain Correia, aos 77 e 85 minutos, respectivamente.

Ainda assim, já em cima do minuto 90, Butzke garantiu um precioso ponto para a formação madeirense, com um remate certeiro após cruzamento de Martín Tejón.

Com este resultado, o Marítimo soma 41 pontos e mantém a liderança da classificação geral. Na próxima jornada, agendada para 7 de Fevereiro, o conjunto insular recebe, às 14 horas, nos Barreiros, o Farense.

Confira os golos desta partida:

0-1 - Feirense, Leandro (73')

1-1 - Marítimo, Butzke (90')