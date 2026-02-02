O Marítimo acaba de confirmar, nas suas redes sociais, a contratação de José Melro, já avançada na edição online do DIÁRIO ao longo da tarde, a título de definitivo. O jovem avançado, de 21 anos, que estava no Benfica B, assinou contrato válido por um ano e meio e já deve integrar o plantel na sessão desta terça-feira, que abre os trabalhos da semana com o foco na recepção ao Farense, no próximo sábado. Tal como o guarda redes espanhol Alfonso Pastor, que igualmente foi reforço dos verde-rubros neste mercado de Janeiro.

Melro chegou ao Benfica na temporada 2021/22 para jogar nos sub-19, oriundo do União de Santarém, e jogou pela formação sub-23 e pela equipa B dos encarnados.