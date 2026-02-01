Marítimo com três alterações no onze para atacar Feirense
Miguel Moita promove três alterações na equipa titular para o duelo em Santa Maria da Feira. Noah Madsen regressa ao eixo da defesa e há ainda mais duas novidades
A partida, que tem início marcado para as 14h00, no Estádio Marcolino de Castro, contará com um forte apoio nas bancadas. Cerca de 300 adeptos maritimistas vão apoiar os insulares.
Já é conhecido o onze inicial do Marítimo para a deslocação, deste domingo, ao terreno do Feirense, em jogo a contar para a 20.ª jornada da II Liga. Miguel Moita promoveu três alterações em relação à equipa inicial que empatou (1-1) na última jornada frente ao Felgueiras.
A principal novidade é o regresso do central Noah Madsen, que volta a merecer a confiança do técnico verde-rubro após ter cumprido castigo. O dinamarquês entra para o lugar de Rodrigo Borges, que sai das opções iniciais por decisão técnica.
Mas, as mudanças não se ficam pela defesa. No meio-campo e ataque há mexidas com as saídas de Danilovic e Simo Bouzaidi - que cumpre castigo após expulsão na última jornada. Para os seus lugares, Miguel Moita lança de início Guirassy e Xico.
Confira o onze inicial do Marítimo: Samu Silva; Igor Julião, Romain Correia, Noah Madsen e Afonso Freitas; Raphael Guzzo, Carlos Daniel e Guirassy; Xico, Martín Tejón e Adrián Butzke.
