'Simplicity', um novo guia turístico para dar a conhecer e promover ainda mais o Porto Santo

O Porto Santo tem mais uma oferta para se promover lá fora. Trata-se do guia turístico 'Simplicity', realizado por uma bielorrussa, Katherine Myznikava, com a colaboração de um porto-santense, Ricardo Rodrigues.

Katherine Myznikava revelou ao DIÁRIO que está na ilha dourada há cerca de “dois anos". "Vim como turista, e vim para o Hotel Porto Santo SPA e foi aí que conheci o Ricardo”, explicou. A cidadã bielorrussa tem muita experiência na área turística daí ter desenvolvido a ideia de fazer um guia turístico com o nome 'Simplicity – Simplicidade', “queria ao fazer este guia partilhar a alma do Porto Santo, a ilha não é só praia, pois tem outras coisas muito boas”.

Katherina quer criar “alguma coisa para a comunidade local, para colaborar para empresas pequenas, e poder informar aos turistas como comprar coisas locais, e utiliza-los, queremos dar a conhecer aos turistas, onde pode tomar café, dar a conhecer os restaurantes”.

A cidadã adora estar no Porto Santo e quer continuar a criar boas coisas para o bem da ilha, “vamos continuar a nossa missão, eu tenho muita experiência em criar empresas e fazê-la crescer. Eu quero contribuir para promover o produto Porto Santo”.

Katherine vê com bons olhos o futuro da ilha dourada. "Temos de criar produtos digitais, para promover a ilha, para já temos produtos imprimidos, mas vamos lançar guias digitais, para ter tudo on-line, como por exemplo as grutas, e outros itinerários turísticos, tudo isto traduzidos para variadíssimas línguas, inglês, alemão, russo, e dar a conhecer aos turistas que visitem a ilha do Poeto Santo”, termina.