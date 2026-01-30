Segundo helicóptero ainda sem garantias

Micaela Freitas disse esta sexta-feira que continuam as “conversações” com o Governo da República a respeito do segundo meio aéreo para a Região, cujo custo deverá ser assegurado pelo Estado.

E embora esse segundo helicóptero, que deverá juntar-se ao que já é suportado pelo Governo Regional, estivesse contemplado no Orçamento do Estado do ano passado, dotação que se repete em 2026, tarda em chegar à Madeira.

Em 2025 foram apontados como justificação os atrasos e complicações com o respectivo concurso público por parte do Ministério da Administração Interna. E, por enquanto, ainda não há garantias de que esse meio aéreo chegue antes do Verão.

Conforme deu conta a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, a reivindicação continuará a ser feita pela Região, apontando que esse será um dos assuntos que levará à reunião, em Fevereiro, com o secretário de Estado da Protecção Civil. A governante apontou, ainda, que é do interesse da Madeira ter este segundo helicóptero “o mais cedo possível”, já que o mesmo não deverá ser alocado exclusivamente ao combate aos incêndios, mas também, ao resgate de pessoas.