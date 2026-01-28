Marítimo distinguido com Prémio Comunicação

O Club Sport Marítimo foi distinguido com o Prémio de Comunicação da Liga BPI de futebol feminino, uma iniciativa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que reconhece projetos de comunicação que refletem os valores da competição: Qualidade, Superação, Autenticidade e Fair Play.

O troféu foi referente ao mês de Dezembro de 2025 e foi entregue a Nuno Pereira, diretor de comunicação dos verde-rubros, e a Margarida Gomes, gestora de redes sociais da formação maritimista, em reconhecimento pelo trabalho de excelência desenvolvido nas vertentes digital, institucional e criativa.

A escolha do vencedor e a seleção mensal dos conteúdos nomeados ficam a cargo de um painel de especialistas em comunicação da FPF.

"A avaliação baseia-se em critérios específicos, nomeadamente o crescimento das audiências digitais, o envolvimento qualitativo da comunidade (através de comentários, partilhas e níveis de interação), a regularidade e coerência na publicação de conteúdos, bem como a originalidade, rigor e qualidade estética do material produzido", segundo adianta a FPF na noticia publicada no seu site oficial.