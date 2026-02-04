Vento forte obriga a desvio de voo no Aeroporto da Madeira

As condições meteorológicas adversas que se fazem sentir esta quarta-feira estão a condicionar as operações no Aeroporto Internacional da Madeira, originando a divergência de um voo.

De acordo com o Flight Radar e o site ANA Aeroportos de Portugal, o voo EZY8519, da EasyJet Airlines, proveniente de Londres (Gatwick), com chegada prevista para as 11 horas, acabou por ser divergido para o Aeroporto do Porto Santo.