Vento forte continua a condicionar Aeroporto da Madeira com mais dois voos divergidos

O Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo permanece está condicionado devido ao vento forte que se faz sentir hoje na Região. Até ao momento, foram divergidos quatro voos.

Dois voos divergidos e vários 'às voltas' no Aeroporto da Madeira As operações aeroportuárias no Aeroporto Internacional da Madeira estão a ser condicionadas esta manhã, devido às condições meteorológicas adversas, nomeadamente o vento forte, com registo de voos divergidos e várias aeronaves em espera para aterragem.

O voo TP 16891, da TAP Air Portugal, proveniente de Lisboa, com chegada prevista para as 13h30, foi divertido para o Aeroporto do Porto Santo. Também o voo LS 1559, da Jet2.com, oriundo de Londres (Stansted), acabou igualmente por ser desviado.

Neste momento, vários voos mantém-se 'às voltas', na tentativa de reunir condições para aterrar no Funchal, nomeadamente o 4Y 702, da EW Discover, proveniente de Frankfurt, o voo BTI6VP, operado pela AirBaltic, com origem na Gran Canária, bem como o EJU7753, da easyJet Europe, vindo do Porto.

Foto FlightRadar

Apesar do cenário de instabilidade, o voo LS 1721, da Jet2.com, proveniente de Manchester, conseguiu aterrar em segurança pelas 15h00.

Foto FlightRadar

Até às 14 horas, registaram-se, na estação de Santa Catarina, rajadas de até 67 Km/h, de vento médio de 31 km/h