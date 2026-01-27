IPMA prevê chuva, vento e ondulação forte na Madeira esta terça-feira

O arquipélago da Madeira deverá começar, hoje, a sentir os efeitos da depressão Joseph.

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta terça-feira, dia 27 de Janeiro, apontam para períodos de céu muito nublado, com períodos de chuva, mais intensos nas terras altas da ilha, passando a aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da manhã.

Quanto ao vento, este soprará moderado a forte (30 a 50 km/h) de Sudoeste, rodando para oeste a partir da manhã, com rajadas até 75 km/h, podendo atingir 95 km/h nas terras altas, enfraquecendo temporariamente durante a tarde.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima, com os termómetros a variar entre os 17 e os 21ºC no Funchal e os 16 a 19ºC no Porto Santo.

No Funchal, esperam-se também períodos de céu muito nublado, com períodos de chuva, passando igualmente a aguaceiros fracos e pouco frequentes a partir da manhã. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de Sudoeste.

Conforme foi noticiado, o IPMA mantém avisos meteorológicos activos para o arquipélago da Madeira nesta terça-feira, incluindo um aviso laranja de agitação marítima forte, válido da tarde de terça-feira até às primeiras horas de quinta-feira, devido à previsão de ondas intensas, e avisos amarelos associados a vento forte e ondulação significativa, tanto nas costas Norte como Sul.

Aviso laranja de agitação marítima prolongado até às 6h00 de quinta-feira Nas últimas horas, primeiras desta segunda-feira, o IPMA prolongou por duas vezes o aviso laranja para agitação marítima forte para a costa Norte da Madeira e ilha do Porto Santo, período no qual se prevê ondas de Noroeste com 5 a 6 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 3 a 4 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6 metros.

Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/ Sudoeste com 1 a 2 metros, aumentando gradualmente para 4 a 4,5 metros, em especial na parte Oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.