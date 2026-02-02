Madeira começa semana com vento forte e aguaceiros
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira.
O vento vai soprar moderado a forte (30 a 45 km/hora) de noroeste, com rajadas até 75 km/hora, sendo até 100 km/h nas terras altas, em especial até ao início da manhã.
Espera-se uma descida de temperatura, em especial nas terras altas. As temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 19 graus na ilha da Madeira e entre os 15 e os 17 graus na ilha do Porto Santo.
Especificamente para a área do Funchal, a previsão aponta para períodos de céu muito nublado, aguaceiros em geral fracos e vento em geral fraco (inferior a 20 km/hora) de oeste.
Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros de altura, aumentando gradualmente para 5 a 6 metros de altura. Já na costa Sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros de altura, sendo de 2,5 a 3,5 metros de altura na parte oeste da ilha da Madeira e aumentando gradualmente para 4 a 4,5 metros de altura.
A temperatura da água do mar vai rondar os 18/19ºC.