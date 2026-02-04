"Antes das eleições eles são todos amigos das autonomias"

"Eu não vou apoiar nenhum candidato", reiterou hoje o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque em declarações aos jornalistas.

O governante - que falava à margem da inauguração do estabelecimento ‘Pura Vida’, um parque infantil 'indoor', localizado na Rua 5 de Outubro, no Funchal - justificou a posição com o silêncio dos candidatos presidenciais relativamente às questões referentes às regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

"Com esta desgraça que aconteceu, infelizmente, a campanha eleitoral para as Presidenciais desapareceu do ecrã. É pena, porque penso que, até agora, nenhum candidato presidencial se pronunciou sobre as questões das autonomias, o que acho que é lamentável", afirmou.

Miguel Albuquerque considera que, quer António José Seguro, quer André Ventura, tinham "um imperativo político de se pronunciarem sobre o que pensam sobre as regiões autónomas dos Açores e da Madeira".

Ainda propósito da tempestade que atingiu vários concelhos de Portugal continental, provocando estragos avultados e vítimas mortais, o líder do executivo madeirense disse ter contacto durante o fim-de-semana a Ministra da Administração Interna, "disponibilizando-lhe toda a infra-estrutura da Proteção Civil da Madeira para o que fosse necessário". Ao que Maria Lúcia Amaral terá agradecido, ressalvando que neste momento não era necessário.

Albuquerque voltou a mencionar ainda o envio de um corpo técnico-operacional da Empresa de Electricidade para ajudar na reposição da electricidade nas zonas afectadas em baixa, conforme já havia sido noticiado.

"Com duas equipas, que hoje já foram, 6 elementos altamente especializados em cada equipa, são 12 pessoas. Eu agradeço a disponibilidade destes técnicos por prestarem uma ajuda importante na reposição da electricidade em baixa nas zonas afectadas", sublinhou o governante.