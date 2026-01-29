JPP pede explicações à Câmara do Funchal sobre demolição de quinta em Santa Luzia

Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP), na Câmara Municipal do Funchal, exigem "o embargo e a suspensão imediata" da intervenção em curso na Quinta das Tangerinas, na Travessa de São Luís, em Santa Luzia, imóvel que dizem estar "inventariado" e incluido na matriz das Quintas da Madeira.

Em comunicado, os autarcas notam que essa classificação impossibilita "qualquer intervenção sem autorização prévia da Câmara do Funchal".

"A quinta está a ser destruída, de um dia para outro", apontam os vereadores, que apresentam registos fotográficos que dizem comprovar a demolição e exigem que "uma vez que qualquer intervenção só é possível com a autorização da Câmara, então o executivo PSD/CDS tem de vir a público, com a máxima urgência, esclarecer se este atentado está a decorrer com a sua aprovação, se não o fizer, das duas uma: ou a demolição é ilegal e clandestina, ou está a ser feita com o silêncio e inacção cúmplice desta vereação", referem no comunicado.

Recordam os vereadores que "o PDM do Funchal protege as quintas madeirenses através da inventariação do seu edificado e da salvaguarda do património arbóreo de porte excepcional associado a estes espaços, proibindo intervenções que destruam ou danifiquem as suas características originais. As quintas são identificadas com base na localização da casa-mãe e classificadas como espaços a preservar na planta de ordenamento".

Perante esta situação, o JPP salienta que, "em face da pressão desenfreada e descontrolada no sector imobiliário de luxo no Funchal", que diz ser "muito apoiada pelo PSD/CDS", está "atento a outras quintas na mira da exploração imobiliária".