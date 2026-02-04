Nadir Alikberov e Yulia Cherednikova são um casal russo-ucraniano com quatro filhos — o mais novo nascido na Região Autónoma da Madeira. Chegaram à Madeira em Dezembro de 2021, motivados pela procura de um estilo de vida "mais equilibrado", centrado na família, no bem-estar e na qualidade das relações humanas.

"A guerra nos nossos países começou em 2014. Já nessa altura era difícil para um casal de diferentes nacionalidades conseguir viver junto [quer na Rússia, quer na Ucrânia]", confidencia Yulia, que é quem dos dois já domina o português.

Procurámos um lugar. Já vivemos na Ásia, na Malásia, e depois na Costa Rica. Quando chegámos aqui, achámos que este era o lugar mais equilibrado, com um estilo de vida real. O valor da família, a segurança, as pessoas — que eu acho que são muito bonitas. Como estrangeiros, quando estamos aqui, sentimo-nos em casa, não como estranhos (...). Além disso, é um sítio seguro. Temos duas crianças de 15 anos e elas podem ir sozinhas de autocarro para a escola, o que hoje não é possível na Ucrânia ou na Rússia. Eu sou de Kiev e ela é de Moscovo, são cidades grandes e muito mais perigosas Yulia Cherednikova

Desde a sua chegada, o casal manifestou uma profunda ligação à ilha, bem como grande apreço pelo acolhimento caloroso do povo madeirense e pelo apoio recebido por parte das instituições e autoridades regionais. Esse processo de integração reforçou a sua ligação à Região e fez crescer a vontade de "retribuir" o apoio recebido.

Assim, nasceu o espaço ‘Pura Vida’, um parque infantil 'indoor', localizado na Rua 5 de Outubro, no Funchal.

Os promotores do projecto sublinham que mais do que um negócio, querem oferecer uma "resposta a uma necessidade real das famílias que vivem e visitam a Madeira".

Yulia explica que o espaço foi concebido para permitir que os pais possam deixar as crianças em segurança enquanto tratam de outros assuntos, ou, em alternativa, permanecer no local e usufruir de algum tempo para si próprios. Para esse efeito, o equipamento dispõe permanentemente de animadores que acompanham as crianças, permitindo aos adultos, por exemplo, tomar um café com tranquilidade.

Admitiu ainda que, numa fase inicial, o conceito nem sempre é imediatamente compreendido por todas as famílias madeirenses, mas sublinhou que os clientes que aderem acabam por regressar com frequência, sobretudo por se sentirem seguros e confortáveis. “Os pais gostam muito dos filhos, mas também precisam de algum tempo para descansar e relaxar”, referiu.

Nesse sentido, o espaço está equipado com amplas superfícies envidraçadas, que permitem acompanhar o que se passa no interior, bem como um sistema de videovigilância em todas as áreas. Caso os pais optem por sair, é-lhes facultado acesso às câmaras, reforçando a transparência e a sensação de segurança.

O ‘Pura Vida’ dispõe de cerca de 400 metros quadrados distribuídos entre áreas interiores e exteriores e - além de um espaço destinado ao "jogo livre", com um castelo, uma área de pista (para corridas de carros e actividades cooperativas) e a cafetaria pensada para os pais - o espaço é utilizado para acolher ateliers ateliers e campos de férias e festas infantis.

O 'pura Vida' é um espaço para tornar a vida familiar na Madeira mais fácil, segura e significativa Yulia Cherednikova

Para além do cumprimento integral das suas obrigações fiscais, o 'Pura Vida' assume um compromisso social com a comunidade local, disponibilizando um desconto especial para famílias madeirenses, mediante apresentação de cartão Simplifica válido da criança, promovendo assim maior inclusão e acessibilidade. Isto porque o casal está consciente de que o poder de compra dos madeirenses é inferior ao dos seus clientes estrangeiros.

Assim, uma hora de "jogo livre" naquele espaço que custaria 12,50 para um não residente passa a custar cerca de metade (40%) para uma família madeirenses.

A preparação e maturação do projecto decorreu ao longo de dois anos e implicou um investimento ligeiramente superior a 500 mil euros, que resultou da venda dos apartamentos do casal nos respectivos países de origem.

A maior parte do investimento foi destinada às obras de adaptação integral do espaço, uma vez que o imóvel se encontrava completamente por concluir, bem como ao transporte, instalação e certificação de equipamentos lúdicos especializados, trazidos propositadamente para a Região Autónoma da Madeira.

O espaço, que se encontra em funcionamento desde Março de 2025, foi hoje oficialmente inaugurado pelo presidente do Governo Regional.

"Este é um espaço óptimo e é um serviço importantíssimo para as famílias do Funchal. Quanto mais espaços destes existirem, com boa qualidade, melhor", começou por dizer aos jornalistas Miguel Albuquerque, realçando as virtudes do 'Pura Vida'.

"Para as festas de aniversário, para as pessoas que hoje têm uma vida muito activa, podem ter aqui um espaço excelente para deixar as crianças enquanto vão às compras ou quando vão desempenhar qualquer função. Também acho que esta ideia de termos aqui os campos de férias é muito importante, porque normalmente há casais que têm uma grande dificuldade durante as férias de Verão, ou noutras alturas, quando as escolas estão encerradas", reiterou o governante.

"É importante ter espaços onde as crianças passam a usufruir e a conviver e esta infra-estrutura está muito bem organizada", acrescentou Albuquerque, realçando ainda que a abertura do ‘Pura Vida’ traduziu-se também na criação de oito postos de trabalho (incluindo os sócios Nadir Alikberov e Yulia Cherednikova).