Governo Regional aposta na digitalização e na segurança da Administração Pública

O Governo Regional tem investido 114 milhões de euros na transição digital com o objectivo de modernizar a Administração Pública, reforçar a cibersegurança e melhorar o atendimento a cidadãos e empresas, conforme noticiado esta manhã pelo DIÁRIO.

Segundo o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, em declarações após a sessão comemorativa do Dia Europeu da Protecção de Dados, o investimento abrange áreas estratégicas, como “data centers, renovação do parque de equipamentos e plataformas digitais, de forma a servir melhor os cidadãos e facilitar a ligação à Administração Pública”.

Além da infraestrutura tecnológica, Duarte Freitas destacou a criação de estruturas permanentes que apoiam a implementação da estratégia digital, como o Gabinete para a Conformidade Digital, Protecção de Dados e Cibersegurança e o Centro de Competências em Cibersegurança, que “apoia todo o universo da administração pública regional.”

O secretário regional sublinhou que estas iniciativas não se limitam à tecnologia, mas incluem também a gestão de riscos e a protecção de dados pessoais, especialmente face à crescente utilização de ferramentas de inteligência artificial.

Face às queixas recebidas pelo Gabinete de Proteção de Dados, garante que é um tema “que se liga muito com as ameaças e ciber ameaças, algo a que estamos sujeitos diariamente e constantemente.” No entanto, acrescentou, que a Região conta com algoritmos e prestadores de serviços especializados que funcionam como “um escudo proctetor” contra ameaças digitais.

Reforçou, também, a importância do reconhecimento das entidades públicas distinguidas na sessão, considerando que o exemplo destas instituições “permite identificar e prevenir riscos e reforçar a cultura de rigor no tratamento de dados”.

A propósito desta comemoração, foram distinguidas seis entidades públicas pelo seu nível de conformidade em matéria de protecção de dados, entre as quais o Instituto para a Qualificação, a Escola Básica com Pré-Escolar e Creche dos Louros, o Gabinete do Secretário Regional de Agricultura e Pescas, a Direcção Regional do Património, a Direcção Regional de Juventude e o Gabinete da Administração Pública Regional no Porto Santo.

Em declarações, explicou que a estratégia regional, passa pelo alinhamento com a estratégia nacional de digitalização, pela incorporação das obrigações legais em matéria de protecção de dados, pela prevenção de ciber-riscos e pela implementação de um esquema de cibersegurança estruturado. Duarte Freitas lembrou ainda que, “grande parte do risco está sempre entre a cadeira e o teclado, está em cada um de nós”, referindo-se à importância da consciência e responsabilidade dos utilizadores.