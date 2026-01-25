Idoso hospitalizado após queda em escadaria no Funchal
Vítima, na casa ddos 80 anos, ficou inconsciente
Um homem na casa dos 80 anos ficou inconsciente após cair de uma escadaria, ao início da noite de sábado, na Rua das Pretas, no Funchal.
O alerta foi dado pelas 20h10, levando à mobilização da EMIR – Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A vítima apresentava vários traumas, tendo sido assistida no local e posteriormente transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.
Os BVM empenharam uma ambulância de socorro (AMS) e três operacionais na ocorrência.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo