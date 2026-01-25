 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Idoso hospitalizado após queda em escadaria no Funchal

Vítima, na casa ddos 80 anos, ficou inconsciente

None

Um homem na casa dos 80 anos ficou inconsciente após cair de uma escadaria, ao início da noite de sábado, na Rua das Pretas, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 20h10, levando à mobilização da EMIR – Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. A vítima apresentava vários traumas, tendo sido assistida no local e posteriormente transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Os BVM empenharam uma ambulância de socorro (AMS) e três operacionais na ocorrência.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo