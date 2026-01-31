CDU denuncia "obras de fachada" no Pico das Romeiras

Representantes da CDU estiveram hoje no Bairro do Pico das Romeiras, onde o dirigente Duarte Martins "denunciou uma situação que classifica de inadmissível e de desrespeito total pelos direitos básicos dos cidadãos. Em causa está o resultado das recentes obras de reabilitação promovidas pelo Governo Regional, através da IHM", refere uma nota de imprensa.

Segundo Duarte Martins, "os moradores enfrentam agora um cenário muito mais grave do que antes da intervenção. Apesar de os edifícios apresentarem anteriormente um aspeto degradado", o dirigente sublinha que "as habitações não tinham problemas de infiltração", garante. "Gastaram-se cerca de 2 milhões de euros para pintar fachadas, mas o resultado real é catastrófico: agora chove dentro das casas. O que eram apartamentos degradados mas habitáveis, transformaram-se em focos de bolor, mofo e infiltrações severas logo após as obras", afirmou o dirigente.

A denúncia da CDU estende-se também "à ineficácia dos novos equipamentos instalados". Duarte Martins apontou que "o investimento em energias renováveis não está a servir a população, muitos dos sistemas instalados não funcionam os moradores são forçados a tomar banho de água fria em pleno inverno, apesar do avultado investimento público", denuncia.

Para Duarte Martins, "esta é a prova de uma política de aparências que ignora o bem-estar real das famílias". E acusa: "Não é aceitável que o dinheiro público seja gerido desta forma, deixando as pessoas em condições de vida piores do que estavam antes. A dignidade habitacional não se mede pela cor da tinta nas paredes, mas pelas condições de saúde e conforto no interior das casas."

A CDU termina, garantindo que "não baixará os braços e junto com os moradores exigirá que o IHM e o Governo Regional assumam as suas responsabilidades e procedam às reparações urgentes". E afiança: "As pessoas podem contar com a CDU: tudo faremos para que estes problemas de infiltrações e humidade sejam resolvidos. Exigimos respeito por quem aqui vive."