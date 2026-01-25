Idoso que caiu em escadaria faleceu
Vítima, na casa dos 80 anos, não resistiu aos ferimentos
Morreu o homem na casa dos 80 anos que tinha sido vítima de uma queda de escadaria, ocorrida ao início da noite de sábado, na Rua das Pretas, no Funchal.
Idoso hospitalizado após queda em escadaria no Funchal
Vítima, na casa ddos 80 anos, ficou inconsciente
Orlando Drumond , 25 Janeiro 2026 - 09:28
O alerta foi dado pelas 20h10, mobilizando a EMIR e os Bombeiros Voluntários Madeirenses. A vítima apresentava vários traumas e foi assistida no local antes de ser transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas infelizmente não resistiu.
Na sequência de um comentário à notícia – “Descanse em paz titio!!” – um familiar confirmou ao DIÁRIO o falecimento do idoso.
