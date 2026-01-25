Idoso que caiu em escadaria faleceu

Morreu o homem na casa dos 80 anos que tinha sido vítima de uma queda de escadaria, ocorrida ao início da noite de sábado, na Rua das Pretas, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 20h10, mobilizando a EMIR e os Bombeiros Voluntários Madeirenses. A vítima apresentava vários traumas e foi assistida no local antes de ser transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas infelizmente não resistiu.

Na sequência de um comentário à notícia – “Descanse em paz titio!!” – um familiar confirmou ao DIÁRIO o falecimento do idoso.