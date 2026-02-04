Associação de Futebol da Madeira e Liga Portuguesa Contra o Cancro reforçam laços

No dia em que se celebra o Dia Mundial da Luta Contra o Cancro, a Associação de Futebol da Madeira e o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro assinaram um protocolo de cooperação entre as entidades, representadas pelos seus presidentes, Rui Coelho e Ricardo Sousa, respectivamente.

A sensibilização para a prevenção, o reforço da literacia e a realização de ações educativas junto da comunidade desportiva, desde jogadores(as) a demais agentes, são alguns dos pontos do acordo estabelecido entre as partes, com o objetivo mútuo da promoção dos impactos positivos do desporto, nos(as) praticantes e amantes do desporto-rei: futebol.

A campanha “Juntos jogamos pela vida” está disponível nas redes sociais da AF Madeira e da Liga e inclui um vídeo que conta com a participação de treinadores, ex-jogadores, árbitros, dirigentes e jovens atletas que representam a alma do futebol regional.