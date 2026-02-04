Capitania estende avisos até amanhã

O aviso para vento e agitação marítima fortes, emitido pela Capitania do Porto do Funchal foi prolongado por mais 12 horas, das 18h00 de hoje para as 6h00 de amanhã, com abrangência a todo o Arquipélago da Madeira.

De acordo com a Capitania, o IPMA prevê vento de Oeste/Sudoeste fresco a muito fresco (31-50km/h), por vezes forte (51-61km/h), aumentando para muito fresco a forte (40-61km/h) a partir do final da tarde, tendo visibilidade boa a moderada, por vezes fraca no final do período, e ondulação na costa Norte de Noroeste com 3,5 a 4,5 metros, aumentando para 4 a 5 metros no final do período, bem como na costa Sul de Oestes/Sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, sendo 2,5 a 3,5 metros na parte Oeste da ilha da Madeira.

Assim, a autoridade marítima na Região recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras".

Estes avisos deverão ser renovados uma vez que o estado do tempo, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera irá continua a agravar-se, sobretudo amanhã e pelo menos até sexta-feira.