Capitania prolonga avisos para mar e vento

Ainda que, muito provavelmente vá estender o aviso de agitação marítima e vento pelo menos mais algumas vezes até quinta-feira, a verdade é que esta madrugada a Capitania do Porto do Funchal emitiu actualizações, prolongando os avisos já em vigor, para a navegação e a costa do Arquipélago da Madeira. O novo período vai até as 06h00 de amanhã, 27 de Janeiro, acompanhando as informações já veiculadas pelo IPMA.

Ventos de Sudoeste fresco (31-39 km/h) a muito fresco (40-50 km/h), por vezes forte (51-61 km/h), visibilidade boa a moderada, por vezes fraca no final, e ondulação na costa Norte com vagas de Noroeste com 2,5 a 3,5 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros a partir da noite, e na costa Sul com vagas de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros , aumentando gradualmente para 1,5 a 2,5 metros e para 2,5 a 3,5 metros na parte Oeste no final. Esta é a previsão que leva a Capitania a fazer as habituais recomendações.

"Recomenda-se a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;