Capitania renova avisos à navegação e às actividades costeiras

Dado o estado do tempo nos últimos dias, estando, neste momento, em aviso laranja para a agitação marítima - previsão do IPMA está em curso até às 03h00 de amanhã - a Capitania do Porto do Funchal renova os avisos e recomendações "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras".

Assim, informa-se que devem:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;

Não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

O aviso actualizado para o mar e vento para a orla costeira e à navegação prolonga-se até às 06h00 de amanhã, 29 de Janeiro, para todo o Arquipélago da Madeira, nomeadamente devido ao vento de Oeste muito fresco a forte (40 a 61 km/h), tornando-se fresco a muito fresco (31 a 50 km/h) a partir do meio da manhã, diminuindo para moderado a fresco (20 a 31 km/h), por vezes muito fresco (40 a 50 km/h), a partir do final da tarde.

A visibilidade está boa a moderada, sendo que no mar da costa Norte as ondas de Noroeste com 4,5 a 6,5 metros, diminuindo para 4 a 5 metros a partir do meio da noite, na costa Sul as ondas de Oeste/Sudoeste com 2 a 3 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros, sendo 4 a 5 metros na parte Oeste, diminuindo para 3 a 4 metros.