Capitania prolonga avisos de agitação marítima e de vento forte até amanhã

A Capitania do Porto do Funchal actualizou os avisos de agitação marítima e de vento forte até às 06h00 do dia 28 de Janeiro, quarta-feira.

Está previsto vento de Oeste/Noroeste fresco a muito fresco, entre 30 e 50 km/h, podendo atingir rajadas fortes de 51 a 61 km/h a partir do final da tarde, com visibilidade de boa a moderada.

A ondulação será significativa. Na costa Norte, as ondas variam entre 4 e 5 metros, aumentando gradualmente para 5 a 6,5 metros na parte norte. Na costa Sul, a ondulação vai de 2 a 3,5 metros, subindo gradualmente para 4 a 4,5 metros.

O IPMA recomenda à comunidade marítima e à população em geral reforçar a amarração e a vigilância das embarcações atracadas ou fundeadas. Deve-se também evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, como molhes, arribas e praias, e não praticar pesca lúdica junto a falésias ou zonas de arriba, já que o mar pode atingir áreas aparentemente seguras.