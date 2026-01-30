Capitania estende 'aviso à navegação' até 31 de Janeiro

Ainda que o IPMA apenas tenha emitido aviso amarelo para agitação marítima na costa Norte da Madeira e Porto Santo até às 18h00 de hoje (acutalizado esta manhã), a Capitania do Porto do Funchal calcula que a agitação marítima na orla costeira e no mar em geral estará o suficientemente forte para o prolongamento do aviso até às 06h00 de amanhã, 31 de Janeiro.

Assim, a Capitania recomenda "a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras", nomeadamente tomando estas precauções:

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas;

Evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda;