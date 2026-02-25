Quase 4 km de congestionamento rodoviário nesta manhã

A manhã começa como tem sido habitual para muitos dias nas estradas da Madeira, nomeadamente na Via Rápida, com um congestionamento que, a esta hora antes das 8h00, já atinge perto de 4 km de extensão.

No sentido Machico - Ribeira Brava, as viaturas avançam mais lentamente a partir da zona da Cancela, mas para já apenas devido ao tráfego intenso de quem procura retomar um dia de trabalho ou levar os filhos à escola.

Há já, também, os primeiros sinais de congestionamento no sentido oposto, a partir do nó de Câmara de Lobos, que se estende pelo nó das Quebradas e subida de Santa Rita.

Conduza com precaução.