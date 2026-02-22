Madeirense Ofélia Neves conquista botão dourado no ‘Got Talent Portugal’

A jovem bailarina madeirense Ofélia Neves voltou a destacar-se ao subir ao palco do ‘Got Talent Portugal’, onde conquistou o júri e o público com uma actuação marcada pela técnica, sensibilidade artística e forte presença em palco, a ponto de receber o botão dourado, que lhe garantiu a passagem directa à semi-final.

A sua prestação foi amplamente elogiada e confirmou o talento e a maturidade que tem vindo a demonstrar ao longo do seu percurso, afirmando-se como uma das jovens promessas da dança nacional.

Esta edição do ‘Got Talent Portugal’, também contou recentemente com a participação do madeirense Daniel Jesus, de 18 anos, que aproveitou a oportunidade para dar visibilidade à sua história e ao desejo de reencontrar o irmão, adoptado há cerca de cinco anos, mantendo a esperança de que um dia possa voltar a contactá-lo.

O jovem interpretou ao piano ‘Comptine d’un autre été’, de Yann Tiersen, numa actuação que emocionou o público, embora não tenha garantido a passagem à fase seguinte. Ainda assim, considerou que a experiência cumpriu o objectivo de mostrar que a persistência e a crença em si próprio podem transformar desafios em oportunidades.