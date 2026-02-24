 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Acidente no túnel Viveiros provoca congestionamento na via rápida

Mulher de 56 anos ferida após embater de mota em dois carros

None
imagem Vialitoral

Um acidente ocorrido cerca das 17h20 no túnel Viveiros, na via rápida, está a provocar congestionamento no sentido Ribeira Brava–Machico.

Uma mulher de 56 anos, que seguia numa mota, embateu em dois carros. A vítima sofreu uma suspeita de fractura no braço com laceração e foi transportada para o hospital para receber assistência médica.

No socorro estiveram três elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por uma ambulância de socorro.

O acidente está a provocar congestionamento entre os km 13 e 16,5 da VR1, entre os sublanços das Quebradas e do Esmeraldo, com extensão aproximada de 3,5 km.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo