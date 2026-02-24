Acidente no túnel Viveiros provoca congestionamento na via rápida
Mulher de 56 anos ferida após embater de mota em dois carros
Um acidente ocorrido cerca das 17h20 no túnel Viveiros, na via rápida, está a provocar congestionamento no sentido Ribeira Brava–Machico.
Uma mulher de 56 anos, que seguia numa mota, embateu em dois carros. A vítima sofreu uma suspeita de fractura no braço com laceração e foi transportada para o hospital para receber assistência médica.
No socorro estiveram três elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por uma ambulância de socorro.
O acidente está a provocar congestionamento entre os km 13 e 16,5 da VR1, entre os sublanços das Quebradas e do Esmeraldo, com extensão aproximada de 3,5 km.
