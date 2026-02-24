Acidente no túnel Viveiros provoca congestionamento na via rápida

Um acidente ocorrido cerca das 17h20 no túnel Viveiros, na via rápida, está a provocar congestionamento no sentido Ribeira Brava–Machico.

Uma mulher de 56 anos, que seguia numa mota, embateu em dois carros. A vítima sofreu uma suspeita de fractura no braço com laceração e foi transportada para o hospital para receber assistência médica.

No socorro estiveram três elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por uma ambulância de socorro.

O acidente está a provocar congestionamento entre os km 13 e 16,5 da VR1, entre os sublanços das Quebradas e do Esmeraldo, com extensão aproximada de 3,5 km.