O treinador do Nacional, Tiago Margarido, ‘passa ao lado’ do momento desportivo do Marítimo e da possibilidade de na próxima temporada disputar um dérbi madeirense na I Liga isto tendo em conta que o Marítimo, líder da II Liga, parece ter o ‘caminho aberto’ para regresso ao escalão principal do futebol português.

“Sinceramente, o facto de o Marítimo subir ou deixar de subir para mim é indiferente. Isso não me diz respeito, Cada um no seu caminho.” Declarações de Tiago Margarido em entrevista à TSF.

Por outro lado, o mau do momento da equipa do Nacional no presente campeonato – nas últimas quatro jornadas os alvinegros somaram apenas um ponto- não diminui a crença do técnico nacionalista em relação à concretização dos objectivos da equipa, neste caso a manutenção.

“Estou satisfeito com a evolução que o plantel tem tido. A equipa tem produzido muito e bem. Tem sido competitiva em todos os todos Em muitos jogos o detalhe tem impedido que o resultado tenha sido melhor. Perante aquilo que a equipa tem produzido, temos a certeza absoluta que vamos conseguir os objectivos.”