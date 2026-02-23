Nova Direita denuncia caso de idosa cega acamada em casa degradada

A Nova Direita denunciou, esta segunda-feira, a situação de uma idosa acamada e cega que vive numa casa degradada na Travessa do Papagaio Verde, no Funchal, alegando falta de resposta por parte do Instituto de Habitação da Madeira (IHM).

No local, Paulo Azevedo afirmou que a família está inscrita no Instituto desde 1991, mas o processo tem sido sucessivamente adiado. O dirigente fala em condições de insalubridade, presença de ratos e risco estrutural da habitação, defendendo que o caso viola o direito constitucional à habitação.

Geraldo Gomes, filho da idosa, diz que a mãe sofreu um AVC no ano passado, ficou cega e está acamada, vivendo “sem condições”, com infiltrações e pragas. Garante nunca ter recebido resposta aos pedidos enviados à IHM e apela a uma solução “digna”.

