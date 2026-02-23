Tempo de leste eleva temperaturas nas cotas intermédias

O arquipélago da Madeira já sente, esta segunda-feira, a influência do tempo de leste, com temperaturas do ar à superfície acima dos 20 ºC em várias cotas intermédias até às 10 horas.

No Monte, os termómetros marcaram 22,5 ºC às 10 horas, depois de às 7h10 estarem nos 11,9 ºC, traduzindo uma subida acentuada no espaço de duas horas e meia.

Nos Prazeres, a temperatura atingiu 21,8 ºC, depois de uma mínima de 9,6 ºC registada às 7h30. No intervalo de duas horas e meia verificou-se uma amplitude térmica de 12,2 ºC.

Também no Santo da Serra o mercúrio subiu de forma expressiva: após uma mínima de 10,8 ºC durante a madrugada, às 10 horas registavam-se 20,8 ºC, correspondendo a uma amplitude térmica de 10 ºC.

No Funchal/Observatório, até às 10 horas, a temperatura fixava-se nos 17,8 ºC. A máxima mais baixa até à mesma hora era registada na Ponta do Pargo, com 13,3 ºC, enquanto no topo da ilha, no Pico do Areeiro, o termómetro marcava 14,3 ºC.

Na rede de estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) no arquipélago da Madeira, durante a noite a mínima mais baixa foi de 8,6 ºC em Santana, única estação com registo de (pouca) precipitação, com 0,1 milímetros no início da manhã.

A previsão do IPMA para o Funchal aponta, para hoje, uma temperatura máxima de 22 ºC, com poeiras em suspensão, em especial a partir da tarde. Para amanhã, a máxima poderá subir até aos 23 ºC, mantendo-se a previsão de poeiras em suspensão até ao início da tarde.

Das 20 estações da rede — 18 na ilha da Madeira, além de Porto Santo e Selvagem Grande — a estação da Quinta Grande encontra-se inactiva.