Chega está "preocupado com abandono da Quinta das Freiras e exige soluções concretas"

O partido Chega (CH) na freguesia de Santo António "manifesta a sua profunda preocupação com o estado de abandono da zona da Quinta das Freiras", naquela que é "uma realidade que afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores e que exige resposta imediata por parte da Câmara Municipal do Funchal". Entende o CH que "este não é apenas um problema urbanístico, mas um sinal claro de desrespeito pelas populações, que não pode continuar a ser ignorado".

Em nota divulgada pelo autarca eleito na Assembleia de Freguesia de Santo António, explica-se que "apesar das sucessivas promessas sobre um futuro projeto de habitação, a verdade é que o espaço continua devoluto e degradado. As estradas apresentam-se em mau estado, os terrenos circundantes transformaram-se em lixeiras a céu aberto, existem veículos abandonados na via pública e a iluminação é claramente insuficiente, criando um ambiente de insegurança e abandono".

Para Nelson Costa Ferreira, "a Quinta das Freiras é hoje o espelho de uma política de anúncios e de uma ausência total de ação no terreno", sublinhando que "os moradores não pedem milagres, pedem respeito, manutenção básica e respostas claras".

No que toca à questão da habitação, o autarca recorda que "a autarquia, liderada por Jorge Carvalho, continua a falar em prioridade sem apresentar um calendário concreto. Se é prioridade, então é urgente dizer quando começa. As pessoas já esperaram tempo demais", exige Nelson Costa Ferreira.

O CH garante que "continuará a estar no terreno, ao lado dos moradores, a denunciar o que está mal e a exigir soluções concretas, defendendo uma intervenção imediata ao nível da limpeza, da iluminação, da fiscalização e da requalificação da zona. Resolver problemas reais das populações não pode continuar a ser adiado", acredita, em conclusão.