Circulação rodoviária estará condicionada na Estrada dos Marmeleiros

A circulação rodoviária na Estrada dos Marmeleiros estará condicionada de 2 a 15 de Março, no troço compreendido entre a Rua Doutor Vasco Marques e a Rua 1.º de Maio.

Segundo o Edital da Câmara Municipal do Funchal, o condicionamento advém dos trabalhos de execução de um ramal de distribuição de água.

O Município do Funchal "agradece a compreensão dos senhores condutores pelos eventuais transtornos que esta intervenção possa causar, solicitando a melhor colaboração de todos no rigoroso cumprimento da sinalização rodoviária temporária que será devidamente instalada no local".

Mais informações sobre a mobilidade na capital madeirense podem ser consultadas na plataforma infomobilidade.funchal.pt.