Camião perde carga no Nó do Campanário
Blocos de betão espalhados no acesso à via rápida
Um camião carregado de blocos de betão utilizados em paredes de alvenaria perdeu parte da carga ao descrever a curva no Nó do Campanário, no sentido Ribeira Brava–Machico.
O incidente ocorreu na última hora, na ligação entre a Rua Justino Gonçalves de Andrade — abaixo da Escola de Condução de Campanário — e a rampa de acesso à via rápida.
Ao que tudo indica, os danos resumem-se aos blocos caídos no asfalto, não havendo, para já, indicação de feridos ou de prejuízos noutras viaturas.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo