Camião perde carga no Nó do Campanário

Um camião carregado de blocos de betão utilizados em paredes de alvenaria perdeu parte da carga ao descrever a curva no Nó do Campanário, no sentido Ribeira Brava–Machico.

O incidente ocorreu na última hora, na ligação entre a Rua Justino Gonçalves de Andrade — abaixo da Escola de Condução de Campanário — e a rampa de acesso à via rápida.

Ao que tudo indica, os danos resumem-se aos blocos caídos no asfalto, não havendo, para já, indicação de feridos ou de prejuízos noutras viaturas.