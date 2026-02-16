Cortejo de Carnaval motiva alterações rodoviárias em Câmara de Lobos

Hoje há o tradicional desfile das trupes de Carnaval em Câmara de Lobos, pelas 20 horas, integrado no cartaz regional das festividades de Carnaval. As comemorações vão provocar vários condicionamentos de trânsito e estacionamento esta segunda-feira, 16 de Fevereiro, devido à realização do cortejo e às actuações previstas ao longo da noite.

A autarquia, através de uma publicação no Facebook, dá conta que partir das 18h30 o trânsito automóvel ficará condicionado na Avenida Nova Cidade, entre a rotunda junto ao Serviço de Finanças e a Avenida da Autonomia, devido à concentração dos participantes.

Pelas 19h30, a circulação será interrompida na Avenida Nova Cidade, desde a rotunda junto ao Serviço de Finanças até à Avenida da Autonomia, na Avenida da Autonomia, desde a Praça da Autonomia até à Avenida Nova Cidade. na Praça da Autonomia, no Largo de São Sebastião, na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira e na Rua da Carreira, entre o Largo do Poço e o Mercado Municipal, devido à passagem do cortejo.



Entre as 21h00 e as 2h00 do dia seguinte, o trânsito estará interrompido no Largo do Poço e na Rua de Nossa Senhora da Conceição, onde decorrerão actuações das baterias das trupes convidadas.

Quanto ao estacionamento, será proibido entre as 14h00 e as 23h00 na Avenida Nova Cidade, entre o Centro de Saúde de Câmara de Lobos e o armazém da empresa Henriques & Henriques, e na Rua Padre Eduardo Clemente Nunes Pereira.

Já entre as 20h00 e as 23h30 ficará interdito o acesso ao parque de estacionamento da baía, enquanto o parque da Praça da Autonomia estará encerrado a partir das 19h30 até ao final do cortejo.