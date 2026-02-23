 DNOTICIAS.PT
Acidente na Via Rápida provoca congestionamento entre Quebradas e Esmeraldo

Um acidente ocorrido ao final desta tarde, na VR1, entre os quilómetros 13 e 20,2, está a causar congestionamentos significativos no sentido Ribeira Brava – Machico.

O sublanço afectado situa-se entre Quebradas e Esmeraldo, estendendo-se por cerca de 7,2 quilómetros.

Não há registo de feridos no acidente, mas a circulação encontra-se fortemente condicionada.

