Acidente na Via Rápida provoca congestionamento entre Quebradas e Esmeraldo
Um acidente ocorrido ao final desta tarde, na VR1, entre os quilómetros 13 e 20,2, está a causar congestionamentos significativos no sentido Ribeira Brava – Machico.
O sublanço afectado situa-se entre Quebradas e Esmeraldo, estendendo-se por cerca de 7,2 quilómetros.
Não há registo de feridos no acidente, mas a circulação encontra-se fortemente condicionada.
