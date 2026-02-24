Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária defende revisão do Código da Estrada

O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) defendeu hoje a revisão do Código da Estrada, tendo em conta que poderá ser um "valor acrescentado à redução da sinistralidade".

"O Código da Estrada já tem muitos anos, sofreu muitas alterações e, na minha opinião, seria tempo de começarmos a pensar em ter uma nova codificação", disse Pedro Clemente durante uma audição na comissão parlamentar de Infraestruturas, Mobilidade e Habitação sobre acidentes rodoviários em Portugal requerida pelo Chega.

O presidente da ANSR disse que há muita "legislação avulsa" e defendeu uma harmonização no processamento de contraordenações.

Pedro Clemente, também antigo inspetor nacional da Polícia de Segurança Pública entre de 2018 e 2023, disse ainda que a ANSR está num processo de transformação digital global para permitir também "responder em dois meses e não nos oito meses que era tradicional" no processamento das contraordenações.

Segundo o responsável, a ANSR tem "estado a dar uma grande atenção à questão de condutas que conduzem à cassação das cartas, sendo que no ano passado 566 títulos de condução foram cassados.

"Se as infrações rodoviárias (...) forem inconsequentes, isto não ajuda nada à redução significativa da sinistralidade", disse Pedro Clemente.