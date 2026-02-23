Quinta Grande atinge 25 ºC durante a manhã

A temperatura máxima do ar registada até final da manhã destacou-se na Quinta Grande, onde os termómetros atingiram 25,0 ºC às 11 horas. Às 8 horas marcavam 14,4 ºC e às 9 horas 17,6 ºC, evidenciando uma subida expressiva em apenas três horas.

Nos Prazeres foram registados 22,4 ºC às 11 horas. No Monte, a temperatura chegou aos 24,5 ºC à mesma hora, depois de às 9 horas se situar nos 17,1 ºC.

Também no Santo da Serra se verificou uma subida significativa, com 22,5 ºC às 11 horas, quando às 9 horas estavam 16,6 ºC.

No topo da ilha, no Pico do Areeiro, o termómetro marcava 16,9 ºC às 12 horas.

Já nas estações localizadas junto da orla costeira, as máximas mantinham-se abaixo dos 20 ºC até ao meio-dia. A Ponta de São Jorge registava, até final da manhã, a máxima mais baixa, com 15,3 ºC.