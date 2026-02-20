PSP registou 94 acidentes rodoviários na última semana

O Comando Regional da PSP da Madeira registou 94 acidentes de viação na Região Autónoma da Madeira, entre os dias 13 e 19 de Fevereiro. Do balanço semanal resultaram 34 feridos ligeiros e três feridos graves, não havendo vítimas mortais a assinalar.

O concelho do Funchal concentrou o maior número de ocorrências, com 32 acidentes, dos quais resultaram 11 feridos ligeiros e um ferido grave. Seguem-se Santa Cruz, com 19 acidentes e sete feridos ligeiros, e Machico, com 11 acidentes e um ferido ligeiro.

Em Câmara de Lobos foram contabilizados oito acidentes (seis feridos ligeiros), enquanto a Ribeira Brava e a Calheta registaram cinco acidentes cada. Nos restantes concelhos (Ponta do Sol, Porto Moniz, São Vicente, Santana e Porto Santo) os números variaram entre dois e quatro acidentes.

Quanto à tipologia, a maioria das ocorrências correspondeu a colisões (74), seguindo-se 10 despistes, três atropelamentos e sete acidentes classificados como 'outros'.

No âmbito da fiscalização rodoviária, a PSP realizou diversas operações que culminaram na detenção de 17 pessoas. Dez condutores foram detidos por condução sob o efeito do álcool, cinco por condução sem habilitação legal, um por recusa em efectuar o teste de alcoolemia e outro por desobediência, por condução de veículo apreendido.