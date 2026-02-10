'AIDAluna' e 'Mein Schiff Relax' pernoitam no Funchal

O navio 'AIDAluna' chegou ao Funchal, esta manhã, a fim de completar uma escala de 35 horas agenciada pela Blatas. Já ao final da noite, chega o 'Mein Schiff Relax', que também vai pernoitar na Região.

O 'AIDAluna' está a navegar com 2.800 pessoas, entre as quais 2.156 passageiros, vindo de Santa Cruz de La Palma, e parte na quarta-feira, pelas 19h30, em direcção a Puerto del Rosario, Fuerteventura. Está a realizar um cruzeiro de 12 dias no itinerário Cruise Atlantic Islands (CAI), que começou a 1 de Fevereiro em Las Palmas de Gran Canaria, e termina na próxima sexta-feira em Fuerteventura. Antes de chegar ao Funchal, passou por San Sebastian de la Gomera, Santa Cruz de La Palma, Arrecife, Tenerife e Las Palmas.

Em apoio aos passageiros do navio, vão passar pelo porto 24 táxis, 16 viaturas ligeiras de turismo e 20 autocarros.

O 'Mein Schiff Relax' chega ao final do dia, com 4.151 passageiros e 1.465 tripulantes. Está na parte final de um cruzeiro de uma semana, também na rota CAI, que já passou por Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria e La Palma. Segue viagem às 22 horas de quarta-feira, em direcção a Tenerife.

Amanhã, quarta-feira, o 'AIDAluna' e o 'Mein Schiff Relax' vão ter a companhia do 'Marella Voyager' e do 'Wind Star', que trazem cerca de três mil pessoas à Madeira.